Sci: gare cancellate in Cina si recuperano in Val di Fassa

TRENTO, 08 DIC - Sarà l'Italia con la val di Fassa ad ospitare le gare di cdm donne di sci cancellate qualche giorno fa a Yanqing, in Cina. Nello stesso week-end, il 27 e 28 febbraio 2021, a pochi giorni dalla conclusione dei Mondiali di Cortina, la Val di Fassa ospiterà infatti la discesa ed il superG cancellati in Cina. La decisione è arrivata nel corso del Consiglio Fis tenutosi oggi in videoconferenza. La pista che ospiterà le velociste di tutto il mondo sarà "La Volata", già teatro delle gare dei Mondiali junior del 2019, di molte altre competizioni di Coppa Europa e Fis, che ora potrà battezzare per la prima volta nella storia della valle, l'arrivo della Coppa del mondo. "Si tratta, una volta di più, del riconoscimento all'Italia di grandi capacità organizzative - ha detto il Presidente Roda - e della disponibilità del territorio a farsi trovare sempre pronto per questo genere di situazioni, su cui la Fis sa ormai di poter contare". (ANSA).