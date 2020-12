Champions: Ten Hag "Atalanta squadra veramente incredibile"

BERGAMO, 08 DIC - "L'Ajax giocherà come sempre, ci saranno spazi per entrambe: non ci saranno tattiche specifiche per l'Atalanta". Erik ten Hag, allenatore degli olandesi, in videoconferenza da Amsterdam, ha assicurato che contro i bergamaschi, in vantaggio di un punto prima dell'ultima partita del Gruppo D di Champions League, sarà un confronto aperto. "Prendere rischi è la nostra forza, ma bisogna stare concentrati per 90 minuti per non subire i contrattacchi come a Bergamo, doveva avevamo lasciato troppi spazi aperti", ha commentato riguardo al 2-2 dell'andata del 27 ottobre, con rimonta dei padroni di casa. "Per il passaggio agli ottavi c'è la pressione finanziaria di 15 milioni di euro per il club, ma i giocatori sentono quella di entrare nelle migliori 16 d'Europa alzando il loro livello - ha continuato ten Hag -. L'Atalanta è un team veramente incredibile con uno stile di gioco bellissimo: rispetto loro e il loro allenatore per come giocano. Hanno giocatori chiave sulla linea di metà campo: se non ci sono, soffrono perché si aprono spazi per gli avversari. Per tutti, dicembre è un mese difficile dopo tre gare a settimana, sia noi che loro abbiamo perso giocatori". (ANSA).