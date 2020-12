Da CR7 a Gasperini, finalisti ai Dubai Globe Soccer

ROMA, 08 DIC - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah sono tra i confermati finalisti per la prossima edizione dei Dubai Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 27 dicembre. Per la prima volta nella storia degli Awards i finalisti sono stati interamente scelti dai tifosi di tutto il mondo, che hanno votato per giocatori, club e allenatori preferiti dell'anno e del secolo. CR7 e Lionel Messi sono stati scelti dai tifosi come finalisti sia per il Best Player of the Century che per il Best Player of the Year 2020. Insieme a loro ci sono anche Salah e l'ex campione brasiliano Ronaldinho. Per il Coach of the Century 2001-2020 a contendersi il premio saranno Alex Ferguson, ex allenatore del Manchester United, Josep Guardiola, José Mourinho e Zinedine Zidane. Tra i nomi per il tecnico dell'anno spicca quello di Gian Piero Gasperini, che dopo una stagione super con la sua Atalanta si è meritato un posto tra i tre finalisti al fianco di Hans-Dieter Flick - il tecnico che quest'anno ha portato il Bayern Monaco alla vittoria di Bundseliga, Coppa di Germania, UEFA Champions League e Supercoppa UEFA - e Jürgen Klopp - che nell'anno più difficile ha condotto il suo Liverpool alla vittoria della Premier League, dopo 30 anni dall'ultima volta. E c'è ancora Italia tra i finalisti per il premio di Agent of the Century 2001-2020, con Giovanni Branchini al fianco di Mino Raiola. Bayern Monaco, Real Madrid e Liverpool sono tra le finaliste per i club. Al via adesso il secondo round di voti per scegliere i vincitori delle sette categorie. (ANSA).