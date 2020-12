Basket:Nba;LeBron "sogno è giocare un giorno con mio figlio"

ROMA, 08 DIC - Il rinnovo con i Lakers, le 20 stagioni da professionista nel mirino e un sogno: poter giocare un giorno insieme al figlio. LeBron James si prepara a tornare in campo per il campionato Nba al via il 22 dicembre e a pochi giorni dalla ripartenza il campione americano ha raccontato che nel contratto firmato con i californiani fino al 2023 la priorità non sono stati i soldi (85 milioni di dollari) ma la chance di condividere il parquet con il figlio 16enne LeBron James jr. "L'anno in cui sarò un free agent sarà lo stesso in cui mio figlio maggiore si diploma al liceo - ha detto la star dei Lakers in una videoconferenza - e quindi avrò l'occasione di giocare con lui". Bronny gioca da playmaker nella squadra del college e papà LeBron confida che possa arrivare ad alti livelli. Alla scadenza del contratto con i LA Lakers James avrà 38 anni e non sa quanto continuerà a giocare: "Ho avuto la fortuna di partecipare a 18 ritiri consecutivi e non lo darò mai per scontato", ha detto il quattro volte vincitore del premio come miglior giocatore del campionato. Ora l'obiettivo è difendere il titolo vinto nella bolla di Orlando e inseguire il quinto successo Nba. "Certo che è ciò che voglio, ma al momento penso giorno per giorno e di essere nella migliore condizione fisica. Mentalmente sono sempre forte e gioco in un team in cui l'unica cosa che conta è il titolo" ha sottolineato James. (ANSA).