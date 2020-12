Champions: Pirlo, Juve e Barcellona hanno solo bisogno tempo

TORINO, 07 DIC - "Abbiamo visto e rivisto la sfida dell'andata: le sconfitte possono essere d'aiuto, dobbiamo migliorare la fase di non possesso ed essere molto stretti tra centrocampo e difesa per non farci trovare scoperti": questa la ricetta di Andrea Pirlo per fermare il Barcellona, l'unica squadra che finora sia riuscita a battere i bianconeri in questa stagione. "Non abbiamo nulla da perdere, la giocheremo a viso aperto - ha aggiunto il tecnico della Juventus - e sappiamo che dovremo soffrire, ma ci dobbiamo credere. Il Barcellona ha avuto un cammino altalenante, hanno solo bisogno di tempo proprio come noi": (ANSA).