Cdm: gigante S.Caterina, in testa Odermatt

S.CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 07 DIC - Lo svizzero Marco Odermatt in 1.04.33 è al comando dopo la prima manche del secondo slalom gigante di cdm di S. Caterina, recupero di quello non disputato ieri per impraticabilita' della pista in seguito al maltempo. Secondo il norvegese Kristian Nestvold-Haugen e terzo il francese Alexis Pinturault. Per l'Italia, dopo la prova dei primi trenta migliori atleti al via, ci sono Luca De Aliprandini al momento 14/o in 1.04.96 mentre Giovanni Borsotti dopo un grave errore è finito molto indietro in 1.07.12. Si gareggia su un tracciato ottimale grazie al grandissimo lavoro di ripulitura e sistemazione della pista fatto dagli organizzatori valtellinesi. Seconda decisiva manche alle ore 13. (ANSA).