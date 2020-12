Rocchi "rosso Maresca a Fonseca condivisibile"

ROMA, 07 DIC - "Gli arbitri in questa stagione stanno facendo bene e la giornata di ieri è stata positiva. A Roma ci sono state tante decisioni. Fonseca ha protestato con l'arbitro Maresca per quelle che riteneva fossero sbagliate ma forse meno di quel che pensava. Tecnico e giocatori sono sotto stress durante la partita e a volte vanno capiti dagli arbitri nelle loro reazioni, ma così deve essere anche nei confronti dei direttori di gara. Maresca ieri magari si sentiva invaso nel proprio spazio dal tecnico e ha reagito con un rosso che era condivisibile". Così a 'Radio anch'io sport' su Rai Radio1, l'ex arbitro Gianluca Rocchi, interlocutore tra gli arbitri e le società, commentando le polemiche per la direzione di gara di Roma-Sassuolo di ieri. "L'idea di portare un arbitro in sala stampa dopo una partita si può valutare - ha proseguito l'ex internazionale -. ma si rischia di creare ulteriore polemica su un errore più che spiegare i motivi di una certa scelta". (ANSA).