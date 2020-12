Golf: ranking; Johnson padrone, Hovland ora è 15/o

ROMA, 07 DIC - E' sempre Dustin Johnson il padrone assoluto del golf mondiale a livello maschile. Con 12.8807 punti l'americano, fresco vincitore del The Masters, si prepara a chiudere il 2020 da numero 1. Lo spagnolo Jon Rahm, secondo con 10.2574, rincorre. Solo una variazione, dopo il Mayakoba Golf Classic, per quel che riguarda la Top 10 con lo statunitense Collin Morikawa che, seppur senza giocare, passa in 7/a posizione (7.1430) relegando all'ottava il connazionale Xander Schauffele (7.1182). Il secondo successo sul PGA Tour, arrivato in Messico al Mayakoba, fa volare il norvegese Viktor Hovland, da 26/o a 15/o (4.5171). Ancora un balzo in avanti per il sudafricano Christiaan Bezuidenhout (per lui due successi in casa consecutivi, prima all'Alfred Dunhill Championship e poi al South African Open), da 41/o a 35/o (3.0456). Perde ancora terreno Francesco Molinari, che tornerà sul green nel 2021. L'azzurro è scivolato dalla 95/a alla 100/a posizione (1.4990) e ora rischia di uscir fuori dalla Top 100. (ANSA).