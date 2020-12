Basket: Fortitudo Bologna esonera Sacchetti

ROMA, 06 DIC - Meo Sacchetti e' stato esonerato dalla Fortitudo Pallacanestro, Il ct della nazionale di basket, che ricopre anche il ruolo di coach del club bolognese, "è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra della Fortitudo Lavoropiù", come informa una nota della societa'. "A coach Sacchetti vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, sin dal primo giorno, con impegno, serietà e correttezza professionale, oltre ad un sincero e sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera - scrive la Fortitudo". La squadra sarà temporaneamente affidata a Stefano Comuzzo. (ANSA).