Atletica: a Valencia la Straneo non ottiene crono per Tokyo

ROMA, 06 DIC - La 44enne azzurra Valeria Straneo (Laguna Running) non riesce a centrare lo standard olimpico per Tokyo, chiudendo la Maratona di Valencia in 2h37'04" (37/a). Il tempo minimo era di 2h29'30". L'altro azzurro in gara, Daniele D'Onofrio (Fiamme Oro), ha debuttato con il crono di 2h15'40", ottenendo il 59/o posto in una prova velocissima sia sulla mezza distanza che nei 42,195 km. La corsa spagnola oggi è diventata la terza al mondo, dopo Berlino e Londra, grazie al tempo di 2h03'00 del keniano Evans Chebet, che è sbarcato nella top ten di ogni epoca e si è collocato al 6/o posto, superando in volata il connazionale Lawrence Cherono (2h03'04", settimo all-time). (ANSA).