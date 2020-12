Fonseca: "Smalling giocatore ideale per il campionato italiano"

ROMA, 06 DIC - "Ho fatto un grosso sforzo per trattenere Smalling. Chris ha le caratteristiche ideali per il calcio italiano. Non è facile trovare difensori centrali veloci e aggressivi come lui". Così Paulo Fonseca, in un'intervista a The Athletics. L'allenatore della Roma ha parlato anche dell'importanza di avere in squadra giocatori come Pedro e Mkhitaryan. "Il loro carattere è molto importante per me. - ha aggiunto -. Sono ragazzi molto intelligenti, con una forte capacità tattica. Quello che più mi piace vedere è la loro motivazione: Micki lavora come fosse un diciottenne, tutti i giorni. Sono un riferimento per la squadra, come Dzeko". Fonseza ha poi definito Ibanez "un talento". Infine, una battuta sul calcio al tempo del Covid: "Nessuno ci pensa, ma i giocatori non hanno tempo libero. In estate se giocano per le loro Nazionali hanno 10 giorni di ferie. Non è abbastanza. L'altro giorno ho visto Kevin De Bruyne esprimere la propria frustrazione: ha ragione. Non puoi mantenere i giocatori nella stessa forma e allo stesso livello per tutta la stagione, quando non hanno una pausa. È fisicamente impossibile". (ANSA).