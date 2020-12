Sci, Cdm: rinviato a domani per maltempo gigante Santa Caterina

SANTA CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 06 DIC - Troppa neve e lo slalom gigante di Coppa del mondo maschile di sci alpino, in programma oggi a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) è stato rinviato a domani. Le condizioni sono tali oggi da non garantire adeguatamente la sicurezza degli atleti in gara. (ANSA).