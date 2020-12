Juve 2-1 in rimonta sul Toro, Pirlo vince primo derby

ROMA, 05 DIC - La Juventus batte 2-1 il Torino in rimonta. La squadra di Giampaolo si illude con il gol in avvio (9') di Nkoulou e tiene bene fino al 32' della ripresa quando KcKennie riporta in parità il punteggio. Al 43' con un gol fotocopia di testa e sempre su assist di Cuadrado (a cui è stato annullato un gol dal Var) Bonucci completa la rimonta. Tre punti importanti per Andrea Pirlo che vince il suo primo derby sulla panchina bianconera. (ANSA).