F1: Bahrain; Leclerc giro perfetto 'sono contentissimo'

ROMA, 05 DIC - "Sono contentissimo ho fatto tutto quello che volevo". E' raggiante Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gp del Bahrain dove è riuscito a conquistare la seconda fila in griglia grazie ad un giro pressoché perfetto. "Come pilota non si può mai dire di aver fatto un giro perfetto ma sono soddisfatto e non mi aspettavo di fare un giro così" "Per la gara - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky - rimaniamo con i piedi per terra. Quando partiamo davanti siamo i primi ad avere la speranza, ma vediamo domani, oggi è andata bene". (ANSA).