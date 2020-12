Moto: infezione alla frattura, Marquez resta in ospedale

ROMA, 05 DIC - E' sempre più a ostacoli la ripresa di Marc Marquez. Il pilota, che si è dovuto sottoporre al terzo intervento al braccio destro, dovrà restare ancora in ospedale a Madrid a causa di una infezione alla frattura. Lo ha fatto sapere la Honda che in una nota spiega che "il quadro clinico post-operatorio è soddisfacente, tuttavia le analisi hanno confermato la presenza di un'infezione pregressa alla frattura". Il pilota prolungherà dunque il suo ricovero al Ruber Internacional "per sottoporsi nelle prossime settimane a un trattamento antibiotico specifico". (ANSA).