Il Real Madrid vince a Siviglia, Zidane può respirare

ROMA, 05 DIC - Il Real Madrid dà un calcio alla crisi, andando a vincere sul terreno dello stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, contro la squadra allenata dall'ex Julen Lopetegui. I 'blancos' si sono imposti 1-0, grazie a un clamoroso autogol al 10' della ripresa del portiere Bounou. La sfida di oggi era un crocevia quasi fondamentale per l'allenatore Zinedine Zidane, sulla graticola dopo gli ultimi tracolli della 'Casa Real'. Esame superato per 'Zizou' su un campo notoriamente difficile per qualsiasi squadra. Zidane ha rilanciato Karim Benzema in attacco, ma in difesa ha dovuto fare ancora a meno di Sergio Ramos, la cui assenza negli ultimi tempi ha pesato non poco. Grazie alla vittoria odierna, il Madrid si è portato al terzo posto nella classifica della Liga, con 20 punti, a pari merito con il Villarreal, che giocherà domani. In testa c'è sempre la Real Sociedad di San Sebastian con 24 lunghezze, mentre il Barcellona è a 14 punti. (ANSA).