Sport: Comitato 4.0, appello al governo per salvare società

ROMA, 05 DIC - Una raccolta di firme in tutta Italia per chiedere al governo misure a sostegno del comparto sportivo. I 245 presidenti delle società di Lega Pro, Lega basket Serie A, alla Lega Nazionale Pallacanestro, alla Lega volley maschile e alla Lega pallavolo femminile riunite nel Comitato 4.0, si stanno mobilitando "per sensibilizzare il governo rispetto alla drammatica situazione in cui versano". Stavolta sono i territori a lanciare l'allarme. I presidenti delle società sportive -si legge in una nota- "temono di non poter continuare ancora a lungo a sostenere una situazione nella quale da mesi non entra più un euro nelle proprie casse. Bisogna fare fronte alle spese per la messa in sicurezza dei campionati, pagare gli stipendi dei lavoratori, onorare i contratti e il futuro fa sempre più paura. Il governo, così come i parlamentari di maggioranza e opposizione, hanno ricevuto un pacchetto di proposte per sostenere il comparto, i club chiedono che possano essere accolte durante il percorso di approvazione della legge di bilancio". (ANSA).