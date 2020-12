Pioli: "Ora il Milan è un obiettivo per ogni avversario"

MILANO, 05 DIC - "E' normale essere un obiettivo per ogni avversario, ma lo sono anche loro per noi". E' la convinzione dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Il Milan proverà a conservare il primo posto in classifica, confermando il proprio momento d'oro. "Sono sempre stato convinto delle qualità dei giocatori, speri sempre di ottenere il massimo. Purtroppo non abbiamo ancora vinto niente - ricorda Pioli - e c'è ancora tanto da fare, siamo un gruppo volenteroso e vogliamo essere ambiziosi. La squadra è molto brava nel trovare motivazioni in ogni singola partita". (ANSA).