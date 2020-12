Fonseca "Calafiori? Dire che è il migliore non aiuta"

ROMA, 05 DIC - "Per me Calafiori deve ancora crescere, è giovane e ha talento. Per voi è il migliore al mondo, questo non lo aiuta. Ha fatto una buona partita, mi piace, è un giovane su cui crediamo per il futuro". Così Paulo Fonseca alla vigilia del match con il Sassuolo, in cui la Roma avrà ancora emergenza in difesa: "La verità è che non abbiamo molti difensori centrali, ma anche Fazio e Kumbulla sono stati tanto fermi e non sono al meglio". A centrocampo, invece, resta ancora un ballottaggio. "Giocheranno due calciatori tra Pellegrini, Diawara e Villar" ha spiegato l'ex Shakhtar. Non è comunque preoccupato Fonseca che ha avuto ottime risposte dal turn over. "Con un'identità è più facile entrare in campo per chi di solito ha meno spazio. Sentire che tutti sono pronti per me è positivo" ha concluso l'allenatore. (ANSA).