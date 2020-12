Sci: cdm; croato Zubcic vince gigante S. Caterina

SANTA CATERINA, 05 DIC - Lo slalom gigante di cdm di Santa Caterina Valfurva e' stato vinto a sorpresa dal croato Filip Zubcic, 27 anni e secondo successo in carriera, in 2.15.06. Secondo lo sloveno Zan Kranjec in 2.15.18 e terzo lo svizzero marco Odermatt in 2.15.36. Prestazione anche questa volta decisamente modesta degli azzurri. Due soli sono infatti in classifica: Giovanni Borsotti 21/o in 2.17.79 e Luca De Aliprandini 23/o in 2.17.98 Domani, neve permettendo, a Santa Caterina ci sarĂ ancora uno slalom gigante. (ANSA).