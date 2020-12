Solskjaer resta in bilico, lo United pensa a Tuchel

ROMA, 05 DIC - La posizione di Ole Gunnar Solskjaer alla guida del Manchester United è sempre più il bilico. L'allenatore di origine norvegese, secondo la Bild, non ha alcuna certezza di restare nel club che lo ha valorizzato anche come attaccante, dal momento che la dirigenza dei 'Red devils' starebbe pensando a ingaggiare il tedesco Thomas Tuchel, attuale tecnico del PSG. Dalle parti di Old Trafford, inoltre, si torna a parlare anche di rinforzi e, secondo il Manchester Evening News, il nome caldo resta quello del francese Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona. Gli agenti del calciatore sarebbero già stati contattati per capire se esistono margini di un'eventuale trattativa. (ANSA).