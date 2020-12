Sci: cdm; ok Fis a gare in Val Gardena

ROMA, 05 DIC - Via libera della Federazione internazionale di sci alle gare di coppa del mondo in val Gardena. La Fis dopo aver effettuato il controllo neve in vista delle gare, ha concesso la sua autorizzazione. Si tratta di un superG e di una discesa uomini che si disputeranno il 18 e 19 dicembre prossimi (ANSA).