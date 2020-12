Lega Pro: "Fermo sostegno alla ricandidatura di Gravina"

ROMA, 04 DIC - Si è riunito oggi il tavolo della riforma calcio della Lega Pro: vi hanno preso parte i presidenti del Direttivo, il segretario Emanuele Paolucci, l'amministratore della Calcio servizi Marco Scianò, i vicepresidenti Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon, il presidente Francesco Ghirelli. "Alla fine di un confronto ampio sui temi della riforma, è stata stabilita la piena disponibilità al presidente della Figc, Gabriele Gravina - si legge, in una nota -. La scelta primaria è di ragionare a sistema per affrontare le riforme. La Lega Pro dà ampia disponibilità, sapendo che deve prevalere l'interesse generale rispetto a quello, legittimo, ma di parte". "A tal fine - conclude la nota - si è chiesto un incontro al presidente Gravina per rappresentare tale impostazione e rappresentargli l'idea di un sistema-calcio attrattivo, sostenibile. E' fermo il sostegno della Lega Pro a una sua ricandidatura per il prossimo quadriennio". (ANSA).