Covid: Olimpiadi; annullate gare preolimpiche Pechino 2022

ROMA, 04 DIC - Viste le limitazioni ai viaggiatori imposte per il covid dalle autorità cinesi, sono sono state annullate tutte le gare e manifestazioni internazionali preolimpiche in vista di Pechino 2022 che erano in calendario nei primi mesi del 2021. Lo comunica la Fis d' intesa con il Cio ed il Comitato organizzatore di Pechino 2022. Ecco le manifestazioni cancellate: campionati mondiali Freestyle, Snowboard e Freeski (18 - 28 febbraio) - Coppa continentale di salto (27 -28 gennaio) -coppa del mondo di salto (10-14 febbraio) _ coppa del mondo di combinata nordica (12-14 febbraio) - Coppa del mondo di sci alpino donne ( 24-28 febbraio) - coppa del mondo di fondo (19- 21 marzo). (ANSA).