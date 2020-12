Qatar 2022: De Rossi e van der Vaart a cerimonia sorteggi

ROMA, 04 DIC - L'ex calciatore della Roma e della Nazionale Daniele De Rossi e l'ex nazionale olandese Rafael van der Vaart saranno gli ospiti d'onore, con funzione di assistenti, alla cerimonia con la quale il prossimo 7 giugno a Zurigo verranno fatti i sorteggi preliminari delle nazionali dell'area Uefa in vista dei Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Le 55 squadre verranno ripartite in 10 gironi, l'Italia è fra le 10 teste di serie. "Giocare al Mondiale e sollevare quell'iconico trofeo è il sogno di ogni calciatore. Lunedì, quel sogno diventerà un pò più reale quando tutte le 55 squadre europee conosceranno il loro destino sulla strada del Qatar", ha commentato De Rossi . "Penso che la qualificazione sarà un compito difficile. Come abbiamo visto negli ultimi anni, i divari tra le squadre a livello internazionale stanno diventando sempre più piccoli". (ANSA).