Europa League: Roma-Young Boys 3-1

ROMA, 03 DIC - Roma-Young Boys 3-1 i(1-1) in una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Svizzeri in vantaggio con Nsame al 34', pari giallorosso di Borja Mayoral al 44' e vantaggio della Roma con il giovane Calafiori al 14' st. Chiude con il 3-1 Dzeko al 36' st. Espulso Camara al 37 st. (ANSA).