Insigne omaggia Maradona, icona prima Panini Instant

ROMA, 03 DIC - Il napoletano Lorenzo Insigne è il protagonista della prima 'Panini Instant', le speciali card on-demand realizzate in tempo reale da Panini sulla stagione 2020/21. Queste nuove card fanno parte della collezione 'Calciatori' e saranno dedicate a eventi importanti del campionato di calcio di Serie A. Sul retro della prima 'Panini Instant', la storica azienda modenese ha evidenziato il motivo di questo omaggio al capitano del Napoli: in occasione della partita contro la Roma, giocata domenica scorsa e vinta 4-0 dai partenopei, proprio Insigne ha aperto le marcature con una precisa punizione e poi ha baciato la maglia n.10 che fu di Diego Armando Maradona. Questa speciale card può essere acquistata solo su www.panini.it a partire da oggi ed entro le ore 12 del 10 dicembre. Sarà un'edizione a tiratura limitata, che viene dichiarata da Panini sulla base delle richieste ricevute dagli appassionati entro la scadenza e anche stampata sulla stessa card. "Panini, da sempre fedele cronista della stagione calcistica, ha deciso di lanciare anche in Italia il concetto 'Instant', già noto ai collezionisti d'oltreoceano", spiega Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. L'azienda modenese prevede di realizzare d'ora in poi una card 'Panini Instant' per tutti gli eventi significativi di questa stagione. Ogni card, destinata a diventare un prezioso oggetto da conservare nel tempo, sarà contenuta in un apposito astuccio per proteggerla da graffi o pieghe. Dello stesso soggetto di card, sarà possibile acquistare direttamente su https://panini.link/PaniniInstantInsigne un pack con un solo esemplare (9,90 euro), con 5 card (29,90 euro), 10 card (49,90 euro) o 25 card (99,90 euro). Per ogni pack acquistato, Panini invierà anche un originale 'magazine' con il calendario 2020/21. (ANSA).