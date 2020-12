Scherma: federazione, contributo di 2 milioni per società

ROMA, 03 DIC - E' di due milioni di euro il sostegno economico in favore delle società schermistiche italiane che il Consiglio federale ha deliberato nel 2020 e che rappresenta un supporto concreto "per affrontare il periodo più difficile degli ultimi anni". In questi giorni, le società stanno ricevendo il contributo straordinario e una lettera del Presidente federale, Giorgio Scarso, nella quale si spiega la ripartizione del contributo che si suddivide in una quota fissa ed in una variabile. "Abbiamo deciso - scrive Scarso - di destinare anzitutto la quota fissa di 1.000 euro a ciascuna delle 306 società riaffiliate alla data del 30 novembre 2020, per un totale quindi di 306mila euro. Questa quota è già in corso di liquidazione. La rimanente somma del contributo straordinario, di 694mila euro, è stata suddivisa per il numero di tutti gli atleti agonisti ritesserati alla Federazione al 30 novembre 2020, a condizione che fossero già tesserati al 15 marzo 2020 come atleti 'agonisti' o 'prime lame'. A ogni società, pertanto, sarà liquidata una quota variabile determinata dal numero di atleti agonisti tesserati alla singola realtà affiliata". "Al contributo straordinario - spiega Scarso - si sommano poi: il contributo ordinario, erogato per il 50% a giugno e per la rimanente somma a settembre, il rimborso della quota di affiliazione per il 2019/20, l'abbattimento a 5 Euro della quota di affiliazione per il 2020/21, il contributo per la sanificazione e la diminuzione della quota di tesseramento per i dirigenti. A fine 2020, la federscherma ha quindi stanziato in tutto per le società un importo totale vicino ai 2 milioni di euro. "Ciò -scrive Scarso- vuole essere la testimonianza della forte attenzione del Consiglio federale verso le società, soprattutto in questo periodo in cui all'emergenza sanitaria si sta affiancando anche quella economica". (ANSA).