Sport: Cozzoli, "governance? Da noi fatti, non parole"

ROMA, 03 DIC - "Il ministro Spadafora ci ha trasmesso un atto d'indirizzo, noi abbiamo adottato un piano industriale triennale che puntualmente stiamo eseguendo. Nelle aziende funziona così, il management va visto alla fine per quello che sta realizzando. Sport e salute è una realtà che ha il coraggio di fare cose nuove, di promuovere modelli innovativi: chi fa cose nuove dà fastidio, sicuramente rompe degli equilibri. Noi non vogliamo fare questo, ma promuovere una visione diversa dello sport, che abbia una dimensione sociale". Così Vito Cozzoli, presidente di Sport e salute, a proposito delle polemiche degli ultimi giorni della governance dello sport. "Lo sport è un mondo complicato - aggiunge - abbiamo trovato un ambiente dove tutti sono contro tutti, noi invece vogliamo metterci al servizio degli organismi sportivi con un metodo nuovo, serio e rigoroso. Non facciamo piaceri a nessuno, scegliamo criteri oggettivi e indiscutibili. Vogliamo anche essere strumento di pacificazione, vogliamo unire e non essere divisivi, lavorare in squadra e per lo sport. Noi facciamo fatti e non parole". (ANSA).