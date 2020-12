Sport: Spadafora, Giusto garantire a Cio autonomia Coni

ROMA, 02 DIC - "Per la parte di riforma che non è stata approvata io ribadisco la mia posizione: se le forze parlamentari trovano una soluzione, io trovo giusto che si garantisca e si risponda al Cio sulla piena autonomia e funzionalità del Coni". Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, uscendo da circa 2 ore e mezzo di confronto con il Coni in occasione della Giunta di oggi a Palazzo H. "E' stato un confronto molto franco - ha specificato Spadafora - a tratti molto critico e con posizioni molto diverse. Parlarsi è importante, promuovo sempre il dialogo. Loro hanno manifestato le perplessità anche sulla parte di riforma approvata, ma abbiamo comunque 90 giorni per raccogliere altre proposte soprattutto attraverso le audizioni alla Camera e al Senato". (ANSA).