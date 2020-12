Basket: Fip; Petrucci ribadisce, serve riforma campionati

ROMA, 02 DIC - La Federbasket intende avviare al più presto l'esame di riforme che mirino a rimodulare, nel prossimo futuro, i campionati di vertice. Lo ha dichiarato il presidente, Gianni Petrucci, nel corso del Consiglio federale, svoltosi al Coni. Petrucci ha espresso la propria contrarietà culturale al blocco delle retrocessioni, soprattutto perché, dal punto di vista normativo, significherebbe modificare le regole a campionato in corso. In ogni caso, il presidente valuterà le proposte che perverranno dalle Leghe e che verranno portate all'attenzione del Consiglio. Petrucci ha informato che Salvatore Trainotti, già general manager della Nazionale, assumerà il ruolo di direttore generale del settore squadre nazionali maschili e femminili, mentre il Consiglio ha espresso la necessità di valutare la possibilità di far ripartire prossimamente i campionati giovanili coerentemente con le indicazioni governative. Prima dell'inizio dei lavori, al Consiglio sono intervenuti il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il segretario generale, Carlo Mornati. Petrucci ha confermato, nel suo saluto, che la Fip è "accanto al Coni. Viviamo uno dei momenti più travagliati della nostra storia e, sinceramente, ci saremmo risparmiati tanti problemi se le iniziative fossero passate attraverso il Comitato Olimpico. Mi complimento con Malagò e Mornati che sono riusciti, nonostante tutto, a tenere salda la barra in un momento così difficile. La Fip è al vostro fianco". Petrucci ha anche affrontato il tema della legge di riforma dello Sport ed evidenziato le problematiche che possono derivare da temi enunciati nei decreti, quali il vincolo sportivo, il lavoro sportivo e il professionismo femminile, dato che le società e la stessa federazione programmano le proprie attività su base pluriennale. Inoltre, gli interventi economici "a pioggia" non hanno avuto il carattere strutturale che invece avrebbero potuto avere se previsti d'intesa con il Coni e con le federazioni sportive, che hanno piena cognizione della situazione in cui versano i movimenti di riferimento. (ANSA).