Sci: cdm; superG a St.Moritz, Italia con Brignone e Goggia

SANTA CATERINA VALFURVA, 02 DIC - Sono state fatte le convocazioni per le gare di cdm del fine settimana: due superG donne a St.Moritz e due giganti uomini a Santa Caterina Valfurva. Assente Nicol Delago per infortunio, il direttore tecnico Gianluca Rulfi per St. Moritz ha convocato Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia e Laura Pirovano. La squadra azzurra vanta a St. Moritz 12 podi complessivi, gli ultimi due realizzati la passata stagione con la doppietta messa a segno da Goggia e Brignone, separate da appena 1 centesimo in supergigante. Le previsioni meteorologiche parlano di copiose nevicate nel fine settimana. In campo maschile, Il dt Roberto Lorenzi ha già convocato per le due gare di Santa Caterina sette atleti: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Riccardo Tonetti (al rientro dopo la frattura di un malleolo a settembre), Hannes Zingerle, Daniele Sorio e Stefano Baruffald. (ANSA).