Golf: PGA Tour riparte dal Messico col Mayakoba Classic

ROMA, 02 DIC - Dopo il pit stop della scorsa settimana il PGA Tour di golf riparte con il Mayakoba Classic. A Playa del Carmen (Messico) da domani a domenica (3-6 dicembre) andrà in scena un evento che metterà in palio un montepremi complessivo di 7.200.000 dollari. Sul percorso del El Camaleon Golf Club mancheranno, tra gli altri, tanti big. Da Dustin Johnson (numero 1 mondiale che ha deciso di cancellarsi dal field dopo il successo al Masters) a Jon Rahm passando per Tiger Woods. Assente anche l'azzurro Francesco Molinari. Tra i protagonisti più attesi ecco invece campioni Major come gli americani Justin Thomas (terzo nel ranking), Brooks Koepka e Gary Woodland. Sponda Usa saranno della partita pure Rickie Fowler, Tony Finau, Patton Kizzire (vincitore nel 2017), Pat Perez (a segno nel 2016) e l'emergente Will Zalatoris. Difenderà il titolo un altro player a stelle e strisce, Brendon Todd. Riflettori puntati pure sui messicani Abraham Ancer e Carlos Ortiz, oltre che sui giovani Joaquin Niemann (cileno) e Viktor Hovland (norvegese). Attesa pure per il sudafricano Branden Grace che, dopo aver vinto il South African Open nel 2019 ha scelto di non difendere il titolo conquistato nel suo paese per giocare il Mayakoba Classic. Tutto pronto in Messico nel penultimo torneo del PGA Tour prima della pausa natalizia. La prossima settimana (11-13 dicembre) a Naples (Florida) si disputerà il QBE Shootout. Poi il massimo circuito americano del green maschile tornerà protagonista a gennaio (7-10) con il Sentry Tournament of Champions alle Hawaii. (ANSA).