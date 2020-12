Calcio: Ghirelli a governo, credito imposta anche nel 2021

ROMA, DEC 1 - "Sono molto preoccupato, il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive è stato approvato ad agosto e, ad oggi, non c'è ancora il decreto attuativo": lo afferma in una nota il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che fa notare come "l'assenza del decreto ha creato un impasse che sta depotenziando, se non vanificando, l'efficacia dell'intervento". "Il credito d'imposta, infatti, è stato riconosciuto per il 50% delle sponsorizzazioni effettuate dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020 ma, da una analisi fatta tra i club di Serie C, -si legge nella nota- emerge che le aziende non sponsorizzano, in attesa che il decreto sciolga alcuni dubbi interpretativi. "Dobbiamo correre ai ripari, il governo conceda una estensione del credito di imposta al 2021. Tra gli emendamenti presentati alla legge di bilancio, c'è proprio la richiesta avanzata da Andrea Rossi del PD di ampliare la norma al 30 giugno 2021 e di stanziare risorse aggiuntive. Mi auguro che l'emendamento venga sostenuto e approvato, sarebbe un segnale di attenzione importante" conclude Ghirelli. (ANSA).