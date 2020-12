Sci: cdm; ok Fis a discesa e superG val d'Isere

VAL D'ISERE, DEC 1 - In val d'Isere è arrivata la neve e la Fis ha dato pertanto via libera alle due gare di coppa del mondo uomini del 12 e 13 dicembre. Si tratta di una discesa e di un superG, le prime gare veloci della stagione. In precedenza la Fis aveva cancellato per mancanza di neve i due giganti uomini che erano in programma nella localita' francese per questo fine settimana spostandole in Italia, a Santa Caterina Valfurva. (ANSA).