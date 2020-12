Calcio: Roma; Pastore, 'spero di tornare il prima possibile'

ROMA, DEC 1 - "Sto bene. Quando torno non lo so, ma spero il più presto possibile", ha detto Javier Pastore al termine della visita di controllo a Villa Stuart dopo l'operazione di quest'estate all'anca. Il calciatore potrebbe tornare a disposizione di Fonseca con il nuovo anno. Intanto nella clinica romana oggi vanno in scena anche i test d'idoneità post Covid di Pietro Boer, tornato negativo dopo la positività riscontrata prima della sfida di Marassi con il Genoa. (ANSA).