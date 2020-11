Calcio: Cagliari rinnova cda, Riva resta presidente onorario

CAGLIARI, 30 NOV - L'assemblea dei soci del Cagliari Calcio ha approvato il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020. È stato inoltre rinnovato il Consiglio d'amministrazione della società: confermata la presidenza onoraria di Gigi Riva, l'organismo collegiale potrà ora contare in qualità di consiglieri su Mario Passetti, che continua comunque a svolerete il ruolo di direttore generale, e Alessandro Manunta, cagliaritano del quartiere storico di Stampace, classe 1972, imprenditore nell'ambito della formazione professionale e della consulenza aziendale. Stefano Filucchi esce dal cda e nel club rimarrà un unico vicepresidente, Fedele Usai. Va via anche Massimo Delogu. A entrambi, si legge in una nota del club, "vanno i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la dedizione dimostrata in questi anni e il grande contributo fornito alla societá". Filucchi era stato il vice del presidente Tommaso Giulini dall'inizio della nuova gestione al comando del Cagliari. Completano il cda Carlo Catte, amministratore delegato, e i consiglieri Pasquale Lavanga, Nicola Riva (figlio di Gigi) e Stefano Signorelli. (ANSA).