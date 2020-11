Il Barcellona recupera Araujo, ma si ferma Lenglet

ROMA, 30 NOV - Buone notizie per il Barcellona e il suo allenatore Ronald Koeman che in mattinata ha registrato il rientro in gruppo di Ronald Araujo, quindi ha appreso che l'infortunio occorso al difensore centrale Clement Lenglet contro l'Osasuna di Pamplona è meno grave di quanto si temesse. Il francese ha rimediato solo una distorsione alla caviglia destra e dovrebbe restare fuori per una decina di giorni: conti alla mano salterà le sfide di Budapest, in programma mercoledì in Champions conto il Ferencvaros, e di sabato alle 21 nella Liga a Cadice. Lenglet proverà a recuperare in tempo per il match di Champions dell'8 dicembre contro la Juventus al Camp Nou, che chiuderà il Girone G. (ANSA).