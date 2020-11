F1: Haas sostituirà Grosjean con Fittipaldi nel Gp di domenica

ROMA, 30 NOV - Sarà Pietro Fittipaldi, nipote del campione del mondo Emerson, a sostituire Romain Grosjean al volante della Haas nel Gp di Sakhir, domenica prossima, in Bahrain. Un debutto assoluto e improvviso in F1 per il 24enne brasiliano, collaudatore e pilota di riserva del team, deciso per l'impossibilità del francese di recuperare in tempo per la 16/a gara del Mondiale dopo lo spaventoso incidente di ieri. "Dopo aver constatato che la cosa migliore per Romain era saltare almeno una gara (a causa delle ustioni alle mani, ndr) la scelta di mettere Pietro al volante è stata abbastanza facile", ha dichiarato il team principal, Guenther Steiner. "Anzitutto, sono felice che Romain sia salvo - ha commentato Fittipaldi - e che le sue ferite siano relativamente lievi dopo un incidente così grave. Ovviamente, non è la circostanza ideale per il debutto ma sono estremamente grato a Gene Haas e Guenther Steiner per la loro fiducia". Il curriculum di Fittipaldi, nato a Miami, include un titolo di campionato di Formula V8 3.5 e diverse gare nella IndyCar. Con il team Haas ha provato la VF-18 nel 2018 e la VF-19 nel 2019 ma le prove libere di venerdì in Bahrain segneranno la sua prima volta al volante della VF-20. (ANSA).