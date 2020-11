Atalanta: Djimsiti, siamo arrabbiati dopo il ko contro il Verona

BERGAMO, 30 NOV - "Alle parole del 'Papu' ci pensa tutta la squadra, bisogna pedalare. C'è la voglia di fare sempre il massimo risultato: sicuramente siamo arrabbiati per la partita col Verona". Anche Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della sfida di domani a Bergamo contro il Midtjylland, ha commentato la story di lunedì su Instagram in cui il capitano Gomez ha scritto 'Testa bassa e pedalare tanto ma tanto'. "Noi puntiamo sempre a vincere le partite, col Liverpool come col Verona, a prescindere dall'avversario. I risultati sono figli della voglia. Sabato sera abbiamo commesso due errori, perdendo dei punti dopo aver giocato una buona partita - spiega il nazionale albanese -. All'inizio della stagione prendevamo troppi gol, poi abbiamo lavorato per una maggiore compattezza in difesa e di squadra: difendiamo e attacchiamo insieme. Sabato i due gol evitabili". Djimsiti s'è soffermato anche sul reparto difensivo: "Riusciamo a recuperare tra un impegno e l'altro, è fondamentale che non ci siano infortuni. Romero è un rinforzo molto importante ad alti livelli - conclude -. A gennaio saranno cinque anni per me in Italia e sono al terzo in gruppo: sono cresciuto anche grazie ai risultati e alla qualità della squadra". (ANSA).