Champions: Rose tecnico Borussia MG, Inter è squadra top

MILANO, 30 NOV - "Dobbiamo giocare una buona gara, affrontiamo una squadra top come l'Inter e perciò per noi non potrebbe esserci una partita più complicata. Siamo però felici di affrontare avversari così forti, lo faremo con la nostra sicurezza". Lo ha detto Marco Rose, tecnico del Borussia Moenchengladbach, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. "Non ci snatureremo, queste partite ci rendono più forti. In campo abbiamo i nostri principi, domani vogliamo portarli in campo per fare una bella partita e fare altri punti - ha proseguito -. Lukaku? L'Inter basa il suo gioco su di lui, in area riesce a fare un grande lavoro, pulisce i palloni e trova facilmente la porta. Stiamo parlando di un grande calciatore", ha concluso. (ANSA).