Champions:Conte "critiche ingiuste dopo Real,contento Inter"

MILANO, 30 NOV - "Sono stati espressi tanti giudizi negativi sulla gara contro il Real Madrid e ho sentito parlare di una partita dove il Real ha fatto quello che ha voluto, dimenticando che al 30° eravamo in 10 e che avevamo subito un rigore dopo soli 4 minuti: sfido chiunque a ribaltare questa situazione". Antonio Conte, tecnico dell'Inter, difende la squadra dopo la partita contro il Real Madrid e alla vigilia di quella decisiva per la Champions contro il Borussia Monchengladbach in Germania. "Sono soddisfatto per l'impegno profuso dai ragazzi. Domani dovremo uscire dal campo senza rimpianti", aggiunge Conte. (ANSA).