Sci: Gisin lascia agonismo due anni dopo infortunio Gardena

BOLZANO, 30 NOV - Due anni dopo il gravissimo incidente di gara nella discesa di coppa del mondo di Val Gardena, lo sciatore elvetico Marc Gisin ha annunciato il definitivo ritiro dall'agonismo. Il velocista di 32 anni ha spiegato che nonostante il grandissimo recupero fisico dopo l'incidente non ritiene di essere più in grado di raggiungere i livelli di prestazione necessari in coppa del mondo. (ANSA).