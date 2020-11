Champions: Atalanta; Gasperini, serve lucidità in zona gol

ROMA, 30 NOV - "Siamo più compatti e riusciamo a difendere meglio rispetto alla prima sosta, ma ultimamente ci sono mancate freschezza e lucidità in zona gol". Alla vigilia del match del Gruppo D di Champions League col Mitdjylland, Gian Piero Gasperini si sofferma sul problema del gol che ha tenuto a zero la sua Atalanta nelle due partite di campionato con Spezia e Verona: "L'hanno scorso nella sola serie A ne avevamo sfiorati cento, però la costante è che creiamo sempre molto - spiega il tecnico nerazzurro -. Non si può trovare sempre una spiegazione a tutto". Gasperini afferma di non sottovalutare il turno di coppa: "Il Midtjylland in Danimarca vince il campionato ed è in testa alla classifica, ha una mentalità vincente ed è abituata a giocare per vincere. Alla prima esperienza in Champions, comunque, ha dato filo da torcere anche a Liverpool e Ajax". (ANSA).