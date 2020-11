Barcellona: Laporta si candida per la presidenza

ROMA, 30 NOV - Juan Laporta ha confermato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, la propria intenzione a candidarsi alla presidenza del Barcellona nelle elezioni che si svolgeranno il 20 e 21 marzo 2021. Il dirigente catalano ha già guidato il club dal 2003 al 2010, prima di decidere di non ricandidarsi. "Abbiamo un piano-choc per recuperare la drammatica situazione economica del club - ha annunciato Laporta -. Voglio innanzi tutto riunire tutto il barcelonismo. Non possiamo aggiustare il mondo, ma possiamo renderlo un po' migliore. E vogliamo farlo con il lavoro, la passione e l'amore. Il nostro piano è riportare la felicità alle persone. Non è una semplice promessa elettorale. È un impegno etico, civico, morale, sociale e solidale". "Messi - ha aggiunto Laporta, nel discorso di presentazione -. Nessuno può dubitare che ami il Barca: ci rispettiamo e ci amiamo, ma non ho parlato con lui. Quando saranno passate le elezioni passeranno spero di essere alla presidenza, poi parlerò con lui". (ANSA).