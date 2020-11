Maradona: Marchesi, Diego a Napoli si è trovato molto bene

ROMA, 30 NOV - "Diego a Napoli si è trovato molto bene": così Rino Marchesi, che fu il primo allenatore di Maradona in Italia, smorza le polemiche degli ultimi giorni sul fuoriclasse argentino. Intervenuto al programma Radio anch'io sport, l'83enne tecnico da tempo in pensione ha aggiunto che "forse più che la città, gli ha fatto male la gente che gli si avvicinava con altri intenti. Non dimentichiamo che Diego era anche un ragazzo molto generoso". L'ex tecnico ricorda il suo impatto con il giovane argentino: "il mio primo a approccio fu subito positivo, con stima e simpatia. Dal primo giorno ci siamo trovati subito in sintonia sul modo di lavorare e di vivere in Italia, sull'alimentazione. E questo rapporto di stima si è protratto per tanti anni. E' stato un genio, un fenomeno che succede raramente, ce ne sono pochi di giocatori che possono essere considerati così. Mi stupiva la qualità della sua forza fisica, una grande forza nelle gambe e sul tronco, si sapeva difendere molto bene, anche se portava un pò i postumi della caviglia rotta". (ANSA).