Serie A: Cagliari-Spezia 2-2

CAGLIARI, 29 NOV - Cagliari e Spezia hanno pareggiato 2-2 nel posticipo della nona giornata della Serie A, una partita emozionante che ha visto i liguri in vantaggio al 36' con Gyasi e poi rimontati dai rossobl├╣ con Joao Pedro e Pavoletti a inizio ripresa. Nel recupero, M'Bala Nzola su rigore ha rimesso il risultato in equilibrio. In classifica, le due squadre restano vicine con il Cagliari a 11 punti e lo Spezia a 10. (ANSA).