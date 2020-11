Bologna: Mihajlovic, col Crotone la reazione che mi aspettavo

BOLOGNA, 29 NOV - Aveva chiesto una reazione, dopo il ko in Coppa Italia con lo Spezia, Sinisa Mihajlovic: e il suo Bologna, con il Crotone, lo ha accontentato. "Non abbiamo sbagliato atteggiamento - dice a fine gara - sapevamo che la partita sarebbe stata dura, ma abbiamo rischiato poco o nulla. Abbiamo creato meno del solito, ma abbiamo vinto e questo è quello che conta". Conta anche aver blindato la porta, dopo 41 gare consecutive con reti incassate: "Niente gol subito? L'importante è aver chiuso con un gol in più dell'avversario e aver vinto". Merito del solito Soriano, al quinto gol stagionale, a cui somma 3 assist. In pratica ha messo lo zampino in 8 reti: "E' un giocatore importante per noi, lega difesa e attacco. Con me ha sempre fatto bene anche, a Genova con la Sampdoria. Bene così". (ANSA).