Gp Bahrain: Grosjean in ospedale per accertamenti

ROMA, 29 NOV - Roman Grosjean è stato trasportato in elicottero all'ospedale militare di Manama per accertamenti dopo l'incidente al via del GP del Bahrain. "E' cosciente, ho parlato con Grosjean. Sta bene - ha detto Guenther Steiner, team principal Haas - un po' acciaccato. Ora è in ospedale e se c'è altro lo scopriranno lì. Quanto ho visto l'impatto? Ho solo sperato che stesse bene. Quando è saltato fuori dalla macchina, poi i medici arrivati ad aiutarlo, siamo stati felici". (ANSA).