Slittino: Fischnaller sfiora podio, Nina Zoeggeler è decima

ROMA, 29 NOV - Felix Loch si aggiudica la sprint maschile, dopo il successo nel singolo, nella prova di coppa del mondo di slittino a Igls. Il tedesco chiude con il tempo di 32"623, precedendo i due austriaci David Gleischer per 88 millesimi e Jonas Mueller per 91. Sfiora il podio per soli 35 millesimi Dominik Fischnaller, quarto davanti all'altro azzurro Kevin. Tra le donne dominio tedesco nel singolo femminile di apertura della Coppa del mondo: Julia Taublitz si impone con il tempo di 1'20"289, davanti a Natalie Geisenberger e a Dajana Eitberger. Per l'Italia arrivano buone notizie da Andrea Votter e Nina Zoeggeler, che conquistano un posto nella top ten. Votter è nona con 530 millesimi di svantaggio sulla vincitrice e Zoeggeler, figlia di Armin, è decima a 567. (ANSA).